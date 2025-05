Alexander Zverev | Ho alti e bassi non sono come Djokovic e Nadal Il Roland Garros è speciale per me

Alexander Zverev ha iniziato con il piede giusto la sua avventura al Roland Garros 2025, superando in tre set il promettente Learner Tien. L'ex numero 4 del mondo riflette sui suoi alti e bassi nel circuito, sottolineando la sua unicità rispetto a campioni come Djokovic e Nadal. Per Zverev, il torneo parigino rappresenta un'occasione speciale e una rivincita personale dopo la sconfitta di Acapulco.

Debutto positivo al Roland Garros 2025 per Alexander Zverev, che si sbarazza in tre set del giovane statunitense Learner Tien (6-3 6-3 6-4 il punteggio) prendendosi la rivincita della sconfitta rimediata pochi mesi fa ad Acapulco e accedendo al secondo turno dello Slam parigino sulla terra battuta, in cui se la vedrà con l’abbordabile olandese Jesper De Jong. “ È un ottimo giocatore, crescerà nel ranking, ha battuto molti avversari forti ed è giovane. Mi ha aiutato il fatto di averlo già affrontato e di conoscerlo. Sono felice di essere tornato, il Roland Garros è speciale per me. Ho iniziato bene, di solito nelle prime partite rischio di giocare match molto lunghi, da quattro o cinque set “, ha detto il numero 3 al mondo su Tien dopo la partita di ieri... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev: “Ho alti e bassi, non sono come Djokovic e Nadal. Il Roland Garros è speciale per me”

