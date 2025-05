Alessio Tucci confessa l’omicidio della 14enne Martina Carbonaro | ‘Mi aveva lasciato’

Alessio Tucci, un muratore di 19 anni, ha confessato l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola il 26 maggio. Dopo ore di interrogatorio in caserma, il giovane ha rivelato i dettagli del tragico evento che ha scosso la comunità, in seguito al ritrovamento del corpo della ragazza in un edificio abbandonato accanto all’ex stadio “Moccia”.

Alessio Tucci ha 19 anni, fa il muratore ed è il giovane che ha confessato l' omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa il 26 maggio ad Afragola e trovata morta nella notte tra il 27 e il 28 maggio in un edificio abbandonato accanto all'ex stadio "Moccia". Il ragazzo è stato sottoposto a fermo con le accuse di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, dopo un lungo interrogatorio condotto nella caserma dei Carabinieri. Le sue dichiarazioni hanno confermato i sospetti degli investigatori, che fin dalle prime ore avevano puntato l'attenzione sull'ex fidanzato di Martina Carbonaro...

