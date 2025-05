Alessandra Mastronardi in “Doppio gioco” | Non sono certo la ragazza della porta accanto

Alessandra Mastronardi ritorna sul piccolo schermo con "Doppio gioco", una serie avvincente in 8 episodi che debutta il 27 maggio su Canale 5. Nell'interpretare Daria, una giovane dotata di un'intensa capacitĂ di lettura delle persone, Mastronardi esplora un lato oscuro e complesso del gioco e delle relazioni umane, frutto di un'abilitĂ appresa dal defunto padre.

(askanews) – Alessandra Mastronardi torna in tv in Doppio gioco, serie in 8 episodi, (dal 27 maggio) in prima serata su Canale 5, in cui interpreta Daria, una ragazza che riesce a capire subito le persone, un’abilitĂ appresa dal padre, morto quando lei era una bambina, giocando a poker. AbilitĂ che i Servizi Segreti le offrono di sfruttare per aiutarli a catturare un esponente della criminalitĂ internazionale. GUARDA LE FOTO Le foto piĂą belle di Alessandra Mastronardi, la piĂą amata dagli italiani. Una spy story, racconta il regista Andrea Molaioli: «Una spy story molto particolare, una spy story molto italiana, una spy story all’interno della quale i personaggi sono sempre centrali, anche nel momento in cui sono impegnati in situazioni di azione molto dinamica». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alessandra Mastronardi in “Doppio gioco”: «Non sono certo la ragazza della porta accanto»

