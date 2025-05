Alessandra Amoroso e Serena Brancale | arriva la collaborazione estiva il 30 maggio esce Serenata

Alessandra Amoroso e Serena Brancale si uniscono per un'attesa collaborazione estiva: il 30 maggio esce "Serenata". Dopo il successo al Festival di Sanremo, le due cantanti italiane si sono ritrovate per creare un brano che promette di conquistare il pubblico. Scopri di più su questa emozionante collaborazione!

Alessandra Amoroso e Serena Brancale il 30 maggio pubblicheranno il loro singolo estivo: Serenata. Dopo Sanremo, le due artiste hanno deciso di incontrarsi per un'altra collaborazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessandra Amoroso e Serena Brancale: arriva la collaborazione estiva, il 30 maggio esce Serenata

