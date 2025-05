Alcaraz vince ma il look fa discutere Critiche a completo e taglio di capelli

Carlos Alcaraz trionfa nel secondo turno del Roland Garros 2025, ma il suo nuovo look ha suscitato un acceso dibattito tra i fan. Con un outfit inedito e un sorprendente taglio di capelli, il giovane tennista spagnolo ha conquistato il campo, mentre le critiche sul suo stile si sono diffuse nei social. Scopriamo di più su questa combinazione di sport e moda.

(Adnkronos) – Nuovo outfit e nuovo look, con tanto di taglio di capelli, per Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo oggi, giovedì 29 maggio, ha superato il secondo turno nel torneo parigino, secondo Slam della stagione dopo l'Australian Open, vinto da Jannik Sinner, battendo l'ungherese Fabian Marozsan in tre set, dopo aver . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

