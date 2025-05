Alcaraz vince ma il look fa discutere Critiche a completo e taglio di capelli

Carlos Alcaraz conquista il secondo turno a Roland Garros 2025, ma il suo nuovo look, che include un taglio di capelli e un completo diverso dal solito, fa discutere tra tifosi e esperti. Scopri le polemiche e i commenti sulla scelta stilistica del campione spagnolo durante il importante torneo parigino.

(Adnkronos) – Nuovo outfit e nuovo look, con tanto di taglio di capelli, per Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo oggi, giovedì 29 maggio, ha superato il secondo turno nel torneo parigino, secondo Slam della stagione dopo l’Australian Open, vinto da Jannik Sinner, battendo l’ungherese Fabian Marozsan in tre set, dopo aver superato all’esordio l’azzurro Giulio Zeppieri.  Alcaraz, campione in carica, si è presentato sulla terra rossa francese con un completo che non è passato inosservato e in totale controtendenza rispetto a quello viola sfoggiato negli ultimi Internazionali d’Italia, poi vinti trionfando in finale proprio contro Sinner, ma non solo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

