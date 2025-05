Alcaraz oggi live al Roland Garros 2025 contro Maroszan La diretta

Carlos Alcaraz è pronto per il suo secondo turno al Roland Garros 2025, dove sfiderà l'ungherese Fabian Maroszan, attualmente al 56° posto del ranking ATP. Oggi, mercoledì 28 maggio, il giovane tennista spagnolo cerca di proseguire il proprio cammino nel torneo parigino, il secondo Slam della stagione, dopo la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. Segui la diretta per tutti gli aggiornamenti.

Carlos Alcaraz al secondo turno del Roland Garros. Il tennista spagnolo affronta oggi, mercoledì 28 maggio, l'ungherese Fabian Maroszan, numero 56 del ranking, nel torneo parigino, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner lo scorso gennaio. Alcaraz arriva dal trionfo di Roma, dove ha battuto proprio Sinner nella finale.

