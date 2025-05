Al via il piano asfaltature tra capoluogo e frazioni

A Formigine prende avvio il piano di asfaltature, che coinvolgerà il capoluogo e le frazioni. Con un investimento di circa 500mila euro, l'Amministrazione comunale avvia una serie di interventi mirati, in previsione della bella stagione, per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale sul territorio. I lavori garantiranno strade più sicure e fruibili per tutti i cittadini.

Al via, a Formigine, il piano asfalti. Con l’arrivo della bella stagione, l’Amministrazione comunale darà infatti corso ad una nuova serie di interventi di asfaltatura, con un investimento complessivo di circa 500mila euro. I lavori interesseranno diverse strade, distribuite tra le frazioni e il capoluogo: a Magreta, ad esempio, dopo la chiusura delle scuole, è previsto il rifacimento del manto stradale in via Colombo, oltre ad un radicale restyling dei marciapiedi di via Don Orione, che prenderà il via nelle prossime settimane. A Formigine, invece, tra i tratti stradali interessanti la rotonda di via Mazzini, via Parmpolini e il bypass via Lazio-Brodolini, mentre in estate è in agenda il rifacimento della rampa di uscita della tangenziale Ponte Fossa, fino alla rotonda di imbocco della tangenziale sud... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via il piano asfaltature tra capoluogo e frazioni

