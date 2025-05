Al via i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio provinciale in via Dogana

Iniziati i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio provinciale in via Dogana a Trento. Questo progetto, finanziato dal Programma FESR 2021-2027, mira a ottimizzare l'efficienza energetica degli uffici provinciali, contribuendo a un utilizzo più sostenibile delle risorse e al miglioramento del comfort degli ambienti di lavoro. Una passo significativo verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore pubblico.

Sono in partenza i lavori di un importante progetto di riqualificazione energetica dell'edificio destinato agli uffici provinciali di via Dogana 8 a Trento. Un intervento che si inserisce nel quadro del Programma FESR 2021-2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale), con l'obiettivo di migliorare.

