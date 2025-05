al secondo turno del roland garros sinner incontra un altro francese gasquet

Al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner si prepara a sfidare il francese Richard Gasquet, dopo aver superato Arthur Rinderknech. La tensione cresce mentre il talento italiano cerca di continuare il suo cammino nel prestigioso torneo parigino. Scopriamo insieme le aspettative e le strategie adottate da Sinner per affrontare questa nuova sfida.

Sinner deve affrontare un altro francese al secondo turno dell'Open di Francia. Dopo Arthur Rinderknech, battuto in tre set recuperando due break inaspettati, c'è Richard Gasquet sul suo cammino, numero 166 del ranking ATP, ormai vicinissimo al ritiro. Gasquet possiede uno dei rovesci a una mano più belli della storia, ma contro la potenza e il ritmo di Sinner ha sempre sofferto (perdendo due match su due). Certo, gioca in casa, e il pubblico sarà tutto per lui, ma stiamo a vedere... 🔗 Leggi su Gqitalia.it