Al San Luca si presenta il robot Da Vinci Focus sulle nuove tecniche operatorie

Al San Luca, si presenta il robot da Vinci, un'avanzata tecnologia chirurgica che rivoluziona le tecniche operatorie. Grazie a un team di professionisti altamente qualificati, formati su queste innovazioni, i cittadini possono contare su un'assistenza di elevata qualitĂ . L'Azienda USL Toscana nord ovest si impegna a garantire la massima sicurezza e competenza nelle procedure roboticamente assistite, promuovendo un approccio fiducioso alla salute.

Mettere in evidenza che al San Luca ci sono professionisti di valore, esperti perchĂ© formati sulle nuove tecniche operatorie, a cui i cittadini possono rivolgersi con fiducia anche per attivitĂ legate al sistema robotico da Vinci presente in Azienda USL Toscana nord ovest. Questo l’obiettivo dell’incontro “Il robot incontra Lucca” che si è svolto sabato al San Luca, dove è stata anche effettuata una simulazione con il robot “Da Vinci”. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la responsabile regionale del settore “Assistenza ospedaliera, qualitĂ e reti cliniche” della Regione Michela Maielli, il consigliere di Lucca con delega alla sanitĂ Alessandro Di Vito, l’assesso di Capannori Silvia Sarti, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il presidente dell’Ordine degli inferieri (OPI) Gabriele Ciucci e Elisabetta Abela per il Rotary di Lucca... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al San Luca si presenta il robot “Da Vinci“. Focus sulle nuove tecniche operatorie

Se ne parla anche su altri siti

Al San Luca si presenta il robot “Da Vinci“. Focus sulle nuove tecniche operatorie; Ospedale San Luca: tutte le novitĂ sulle nuove tecniche chirurgiche e sulla robotica; San Luca Ospedale: Tutte le Ultime Notizie sulle Nuove Tecniche Chirurgiche e la Robotica; Screening urologico gratuito: nel 40% degli studenti emergono problemi da approfondire. 🔗Ne parlano su altre fonti

Al San Luca si presenta il robot “Da Vinci“. Focus sulle nuove tecniche operatorie - Mettere in evidenza che al San Luca ci sono professionisti di valore, esperti perché formati sulle nuove tecniche operatorie, a cui i cittadini possono rivolgersi con fiducia anche per attività legate ... 🔗Come scrive lanazione.it

Il robot entra in azione al San Luca, la chirurgia che abbraccia il futuro. Incontro con i cittadini - Lucca, 14 maggio 2025 – Il San Luca sempre più robotizzato ... In questo caso dell’ormai noto robot, del cui utilizzo i professionisti presenti all’ospedale di Lucca sono già da tempo ... 🔗Segnala lanazione.it

All’ospedale San Luca di Lucca una simulazione con il robot chirurgico - L’obiettivo è quello di mettere in evidenza che i pazienti che afferiscono al San Luca possono beneficiare ... con l’ausilio delle tecnologie più innovative presenti sul mercato. In questo caso ... 🔗Come scrive luccaindiretta.it

Meet the robot dog promoting safe distancing in Singapore's parks