Al Roland Garros l' impresa è Gigante | eliminato Tsitsipas Avanti Musetti e Paolini

Al Roland Garros, l'impresa di Matteo Gigante che elimina Tsitsipas segna un grande traguardo per il tennis italiano. Grazie alla vittoria di Musetti e Paolini e alla sorprendente performance di Gigante, Jannik Sinner può affrontare il torneo con maggiore serenità e fiducia.

Grazie al talento e alla voglia di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini e alla novità di giornata Matteo Gigante che compie l’impresa eliminando Tsitsipas, Jannik Sinner può giocare sereno al Roland Garros, senza doversi anche preoccupare di tenere alto da solo l’onore del tennis italiano. Alla vigilia del secondo turno per il n.1 al mondo - che lo vedrà affrontare il francese Richard Gasquet che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Al Roland Garros l'impresa è... Gigante: eliminato Tsitsipas. Avanti Musetti e Paolini

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. 🔗continua a leggere

