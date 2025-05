Al parco San Giacomo la rassegna di appuntamenti REstate in 5^

Torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con la rassegna “R.Estate in 5^” nella splendida cornice del parco San Giacomo. A partire da sabato 31 maggio fino a domenica 7 settembre un ricco e variegato calendario di eventi scandirĂ la bella stagione dei cittadini veronesi che rimarranno. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Al parco San Giacomo la rassegna di appuntamenti "R...Estate in 5^"

