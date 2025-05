Al Liceo Galilei di Verona una settimana d' iniziative per la Giornata mondiale dell' ambiente | focus sulla raccolta dei medicinali non scaduti

Al Liceo Galileo Galilei di Verona, in occasione della "Settimana per l'ambiente", gli studenti parteciperanno a una serie di iniziative mirate alla sensibilizzazione ecologica, con particolare focus sulla raccolta dei medicinali non scaduti. Le attività, che culmineranno il 5 giugno, Giornata mondiale dell'ambiente, coinvolgeranno sia la sede centrale che la succursale dell'istituto, creando un'importante opportunità di educazione e responsabilità ambientale per tutti.

🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Al Liceo Galilei di Verona una settimana d'iniziative per la Giornata mondiale dell'ambiente: focus sulla raccolta dei medicinali non scaduti

