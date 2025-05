Al Hilal sta ancora aspettando Simone Inzaghi dopo il no di Xavi

Al Hilal è in attesa di una risposta da Simone Inzaghi dopo il rifiuto di Xavi. La situazione si fa interessante mentre il club cerca di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Inzaghi, attualmente allenatore dell'Inter, è considerato un'opzione strategica dopo essersi avvicinato alla Champions League nelle ultime due stagioni. Resta da vedere se accetterà l'offerta del club saudita.

2025-05-27 12:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Simone Inzaghi L’opzione per vincere viene giocata sabato Il suo primo allenatore del cono di Champions League. Era molto vicino due anni fa nella finale contestata Prima di Manchester City ma Rodri sembrava dare il trionfo alla squadra inglese. Ora ha la sfida di raggiungerlo a un PSG che sembra imbattibile. Ma mentre si prepara il gioco, Dall’Arabia Saudita continuano a tentarlo a prendersi cura della direzione sportiva di Al Hilal cioè, affrontare il Coppa del mondo di club concorrenza, in cui Inter... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ne parlano su altre fonti

TS - Inzaghi-Al Hilal, la moglie Gaia a Riad per studiare città e strutture. Ma il tecnico... - Come tutti i quotidiani questa mattina, anche Tuttosport si sofferma sulle indiscrezioni riguardanti l'approdo di Simone Inzaghi all'Al-Hilal. Cinquanta milioni per tre anni e un 'regalo' in attacco c ... 🔗Secondo informazione.it

Inzaghi-Al Hilal, dall’Arabia Saudita una sensazione! Le posizioni - Simone Inzaghi sta ricevendo la corte sempre più pressante dell'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita in cui milita anche Sergej Milinkovic-Savic. Orazio - Leggi su Inter-News ... 🔗Si legge su inter-news.it

Vanni fa chiarezza: «Inzaghi sta bene all’Inter! La strategia di Marotta» - Franco Vanni ha analizzato l’attuale situazione legata a Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter su cui è molto forte l'interesse dell'Al Hilal. IL - Leggi su Inter-News ... 🔗Riporta inter-news.it

Francesco Renga - Era una vita che ti stavo aspettando (Testo/ Lyrics)