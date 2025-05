Al Forum di Assago un concerto intenso | il leggendario chitarrista torna a sostenere la fine della guerra a Gaza con un gesto simbolico

Il 27 maggio 2025, Eric Clapton ha incantato il pubblico del Forum di Assago con un concerto indimenticabile, unendo la sua straordinaria musica a un potente gesto simbolico per sostenere la fine della guerra a Gaza. Tra note impetuose e un messaggio di pace, la sua performance ha trasceso il confine del semplice intrattenimento, diventando un manifesto di solidarietà e impegno.

È bastato un gesto, silenzioso ma potente, a trasformare un grande concerto in qualcosa di più. Eric Clapton è salito sul palco del Forum di Assago il 27 maggio 2025 per la prima delle sue due date a Milano. Ma oltre alla musica — impeccabile, carica di storia e talento — è stata la sua chitarra a catturare l’attenzione: decorata con i colori della bandiera palestinese, rossa, bianca, verde e nera. Nessuna frase a effetto, nessun proclama. Solo Clapton, la sua musica, e una posizione netta sulla guerra a Gaza. Reportage: vita (povera) in Palestina. guarda le foto Eric Clapton, la chitarra con i colori della bandiera palestinese... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al Forum di Assago un concerto intenso: il leggendario chitarrista torna a sostenere la fine della guerra a Gaza con un gesto simbolico

