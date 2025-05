Al centro sportivo Inclusione in movimento

Il centro sportivo Inclusione in Movimento ospita la terza edizione di "INclusione IN Movimento 2025" per tutto il mese di giugno, celebrando il trionfo della squadra di basket in carrozzina Briantea84. Inaugurati il "Cammino di Alfredo" e il parco inclusivo Olmi di via Manzoni, con eventi speciali come "Atletica in Festa" il 7 giugno, promuovendo sport e integrazione per tutti.

Terza edizione di “INclusione IN Movimento 2025“ per l’intero mese di giugno. Si è festeggiato lo scudetto della squadra di basket in carrozzina Briantea84 e il nuovo “Cammino di Alfredo“ adiacente al Palameda, oltre al parco inclusivo Olmi di via Manzoni. Sabato 7 giugno Atletica in Festa. Al Centro sportivo Città di Meda dalle 16 con @tletica Meda 014, momento di condivisione all’insegna dello sport calato nel contesto della disabilità. Giovedì 12: cena insieme Centro anziani, a cura dei ragazzi frequentanti il Servizio di Formazione all’Autonomia della Cooperativa La Brughiera di Meda. Sabato 14 giugno: Torneo di Calciotto ed evento “Io vivo nella possibilità“... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al centro sportivo “Inclusione in movimento“

