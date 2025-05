Airbus ZEROe | voli di linea green con motori a idrogeno

L'Airbus ZEROe rappresenta una svolta fondamentale nel settore dell'aviazione, puntando a rivoluzionare i voli di linea attraverso l'uso di motori a idrogeno. Con l'obiettivo di rendere il trasporto aereo più sostenibile, questo innovativo progetto segna l'inizio di una nuova era di viaggi verdi, contribuendo a un futuro in cui le emissioni di carbonio nell'aviazione sono drasticamente ridotte.

Che piaccia o meno, il futuro prossimo vedrà un drastico cambiamento dei trasporti che siano essi terrestri, marini o aereo e se il cambiamento è già in atto nel caso del trasporto su gomma, molto si sta facendo anche per navi e aerei come, per questi ultimi, l' Airbus ZEROe, un progetto per voli commerciali con motori alimentati ad idrogeno. I voli green sono in sviluppo in diversi ambiti, quello del conglomerato europeo ambisce a realizzare motori green per i voli commerciali, tipo di business tipico di Airbus. Ryanair è la compagnia aerea più inquinante in Europa. L'urgenza verde: oltre la velocità, la sostenibilità.