Aig | a Caivano incontri e laboratori nasce Cittadella Gioventù

A Caivano, in provincia di Napoli, si è svolta la 'Cittadella della Gioventù', un'iniziativa dell'Agenzia italiana per la Gioventù (AIG) con il patrocinio del Comune. Per tre giorni, giovani e partecipanti hanno vissuto attività dedicate alla cittadinanza attiva, allo sport e al sociale, promuovendo l'impegno e il coinvolgimento dei giovani nella comunità locale.

Caivano (Napoli), 27 mag. (askanews) - A Caivano, in provincia di Napoli, tre giorni dedicati a cittadinanza attiva, sport e sociale. Questo lo spirito della 'Cittadella della Gioventù', promossa dall'Agenzia italiana per la Gioventù - AIG, con il patrocinio del Comune di Caivano, che ha visto coinvolti centinaia di giovani presso la villa comunale Falcone e Borsellino. Un'iniziativa nata per stimolare il protagonismo giovanile, l'inclusione e la partecipazione civica dei giovani all'interno dei territori più fragili dell'Italia. "Caivano è stata priorità del governo in questi mesi, sono state ricostruite le piazze, i centri sportivi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aig: a Caivano incontri e laboratori, nasce Cittadella Gioventù

