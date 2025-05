AI e produttività | corso di 40 ore

Afol Monza e Brianza, in collaborazione con il Centro di formazione professionale Giuseppe Terragni di Meda, presenta un corso di 40 ore dedicato all’intelligenza artificiale e alle soft skills. Svolto online, il corso offre esercitazioni pratiche e laboratori di gruppo, mirati a equipaggiare i partecipanti con competenze fondamentali per potenziare la produttività nel mondo del lavoro moderno.

Afol Monza e Brianza e il Centro di formazione professionale Giuseppe Terragni di Meda organizzano un corso su intelligenza artificiale e soft skills. Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà online con esercitazioni e laboratori di gruppo. L'obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti per individuare e sviluppare le proprie competenze trasversali e utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare la creatività e la produttività professionale. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal programma GOL. Il corso è infatti gratuito per chi è residente o domiciliato in Regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non iscritto a nessun corso di formazione, età compresa fra i 18 e 65 anni...