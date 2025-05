Agrifood Magazine – 28 5 2025

Nel numero di maggio 2025 di Agrifood Magazine, realizzato da Italpress in collaborazione con TeleAmbiente, esploriamo le ultime novità dell'agroalimentare italiano al Salone del Gusto di Bucarest. Analizziamo l'impatto della crisi climatica sui raccolti di grano e presentiamo il nuovo sigillo di garanzia per il tonno rosso. Scopri di più sulle tendenze emergenti del settore in questo affascinante panorama.