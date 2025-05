Agricoltura promozione filiere strategiche | parte in Campania il bando da 60 milioni di euro

La Campania lancia un bando di 60 milioni di euro per promuovere filiere strategiche, mirando a sostenere e valorizzare settori cruciali come l'olivicoltura, il florovivaismo e la zootecnia da pascolo. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per incentivare l'innovazione e la competitività agricola nella regione, contribuendo così a un futuro florido per l'agricoltura campana.

“Parte il bando da 60 milioni di euro, destinato alle filiere strategiche della nostra regione. Questa è un’opportunitĂ fondamentale per rafforzare e valorizzare settori chiave come quello olivicolo, florovivaistico e zootecnico da pascolo. Continuiamo a lavorare con impegno per costruire un futuro sostenibile e competitivo per l’agricoltura campana.” Lo ha annunciato Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Che spiega: “Nell’ambito del programma di Sviluppo Rurale – CSR Campania 2023-2027  (fondo FEASR), abbiamo attivato un intervento strategico volto a sostenere lo sviluppo di filiere regionali di grande importanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

