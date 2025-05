Agricoltore muore schiacciato dal trattore

Tragedia a Conca della Campania, dove un agricoltore di 76 anni, Silvio Stabile di Mignano Monte Lungo, ha perso la vita schiacciato dal suo trattore. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava svolgendo lavori agricoli in un campo di sua proprietà , gettando una comunità intera nel dolore e nella commozione per questa perdita inaspettata.

Tragedia a Conca della Campania. Un uomo di 76 anni, Silvio Stabile di Mignano Monte Lungo, ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente avvenuto in campagna. La vittima, stando a quanto si apprende, stava effettuando lavori agricoli in un campo di sua proprietà quando è finito in un...

