Aggressioni agli arbitri | ok dell' Ars al ddl per contrastare gli episodi di violenza

L'Assemblea Regionale Siciliana (Ars) ha approvato un disegno di legge volto a combattere le aggressioni agli arbitri durante eventi sportivi. Il voto, annunciato dal deputato Fabrizio Ferrara (FdI), presidente della V Commissione "Cultura", segna un passo importante verso la tutela degli ufficiali di gara, proponendo misure più severe per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza nelle manifestazioni sportive.

