Aggredito in auto Due denunciati

La notte del 21 aprile a Bregnano, un cinquantenne di Castiglione Olona è stato rapinato mentre si trovava in auto con una donna conosciuta online. La situazione è degenerata quando un uomo incappucciato ha aggredito il malcapitato, derubandolo. Due persone sono state denunciate in relazione all'incidente, che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici.

La notte del 21 aprile a Bregnano, un cinquantenne di Castiglione Olona era stato rapinato, dopo essersi appartato in un parcheggio di via Monte Rosa a Bregnano, con una donna conosciuta su un sito di incontri. Quando era ormai svestito, era stato aggredito da un uomo incappucciato, che aveva aperto l'auto e lo aveva picchiato, per farsi consegnare il portafogli, impossessandosi anche dei suoi pantaloni, forse convito che il denaro fosse nelle tasche. Ora i carabinieri di Cermenate di Lurago d'Erba, sono arrivati a identificare e denunciare la coppia di rapinatori, sia la donna che era in auto con la vittima, che il suo complice, ritenendo che si fossero appositamente accordati...

