Aggredisce una 22enne e tenta di strangolarla con un laccio | disposta una perizia psichiatrica su una 37enne

Una terribile aggressione ha scosso la comunità: il 19 maggio, una 37enne ha tentato di strangolare una giovane di 22 anni utilizzando un laccio. Dopo l'incidente, la giudice ha disposto una perizia psichiatrica per comprendere le motivazioni di un gesto così violento, in cui l'aggressore ha rivelato di aver voluto far provare ad un altro la sensazione di soffocamento.

