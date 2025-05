Agenzia delle Entrate sito in tilt La protesta dei commercialisti | Intollerabile

Il sito dell'Agenzia delle Entrate è nuovamente bloccato, provocando il malcontento dell'Associazione nazionale commercialisti (Anc). I gravi malfunzionamenti, gestiti da Sogei, stanno causando notevoli disagi a professionisti e contribuenti, sollevando preoccupazioni sull'affidabilità del servizio. La protesta dei commercialisti è quindi considerata intollerabile e richiede un intervento immediato.

Roma, 28 maggio 2025 – In tilt (di nuovo) il sito dell'Agenzia delle Entrate. A denunciarlo l'Associazione nazionale commercialisti (Anc). "Ennesimo blocco del sito dell'Agenzia delle Entrate", gestito da Sogei, che "da questa mattina presenta gravi malfunzionamenti che non permettono l'utilizzo dei servizi telematici fondamentali per l'invio delle dichiarazioni fiscali", scrive l'Anc che definisce lo stallo "intollerabile". Sui social si moltiplicano le proteste dei professionisti insieme alle foto del portale che non funziona, come era già accaduto lo scorso 16 maggio. A protestare anche il Codacons, che parla di "un disservizio assurdo"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agenzia delle Entrate, sito in tilt. La protesta dei commercialisti: “Intollerabile”

