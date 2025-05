Agenzia delle Entrate | nuovo blocco dei servizi telematici causa disagi

L'Agenzia delle Entrate ha subito un nuovo blocco dei servizi telematici, gestiti da Sogei, causando gravi disagi nell'invio delle dichiarazioni fiscali. L'Associazione nazionale commercialisti (Anc) solleva preoccupazioni riguardo a questi malfunzionamenti, che ostacolano l'accesso a servizi fondamentali per i professionisti del settore. La situazione mette in luce le problematiche persistenti della piattaforma e le conseguenze per contribuenti e operatori fiscali.

"Ennesimo blocco del sito dell' Agenzia delle Entrate ", gestito da Sogei, che "da questa mattina presenta gravi malfunzionamenti che non permettono l'utilizzo dei servizi telematici fondamentali per l'invio delle dichiarazioni fiscali ". Lo denuncia l'Anc, Associazione nazionale commercialisti, definendo lo stallo "intollerabile", mentre sui social si moltiplicano le proteste dei professionisti, che mostrano foto del portale in tilt, episodio già accaduto il 16 maggio scorso... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agenzia delle Entrate: nuovo blocco dei servizi telematici causa disagi

Approfondimenti da altre fonti

Blocco area riservata Entrate, in arrivo la proroga scadenze; Agenzia delle Entrate, dopo i disservizi arriva la proroga: ecco le nuove scadenze; Precompilata, dopo il blocco del sito delle Entrate c’è la proroga di 10 giorni; Blocco sito Agenzia entrate: la proroga sarà di legge. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Problemi al sito dell'Agenzia delle Entrate, blocco della piattaforma e rallentamenti per la precompilata - 730 precompilata: problemi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha chiesto una proroga. Cosa sappiamo ... 🔗Riporta virgilio.it

Blocco area riservata Entrate, in arrivo la proroga scadenze - Il 16 maggio il sito dell’Agenzia delle Entrate è andato in tilt: confermata la proroga delle scadenze fiscali. Ecco cosa è successo e cosa fare ora. 🔗Scrive edotto.com

La corsa alla precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate - Blocchi e code virtuali sul sito Entrate per precompilata e scadenze. Proroga annunciata dopo problemi tecnici. 🔗Si legge su msn.com

Come bloccare un pignoramento da Agenzia Entrate Riscossione