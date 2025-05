Agenzia delle Entrate il sito è in tilt Tuona il Codacons | Disservizio assurdo Sogei al lavoro

Il Codacons denuncia l'ennesimo malfunzionamento del sito dell'Agenzia delle Entrate, che sta creando disagi ai contribuenti nel gestire le dichiarazioni dei redditi precompilate. Mentre l'agenzia Sogei è al lavoro per risolvere il problema, l'associazione dei consumatori sottolinea l'assurdità di questi disservizi, evidenziando le difficoltà che ne derivano per i cittadini in fase di comunicazione con il Fisco.

"Ancora una volta il sito dell'Agenzia è interessato da problemi che impediscono ai contribuenti di accedere alle dichiarazioni dei redditi precompilate ed inviare documentazione al Fisco", tuona il Codacons.

