Agenzia delle Entrate il sito di nuovo in tilt | impossibile accedere alla precompilata | I commercialisti | non si possono inviare i 730

Negli ultimi giorni, il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito un nuovo blocco, impedendo agli utenti di accedere alla dichiarazione precompilata e ai commercialisti di inviare i modelli 730. Questo inconveniente si aggiunge a una serie di malfunzionamenti che hanno caratterizzato il portale nelle ultime due settimane, causando frustrazione tra i contribuenti e professionisti del settore.

Il portale per presentare il 730 precompilato non è al momento raggiungibile dagli utenti. Non è il primo problema al sito nelle ultime due settimane.

