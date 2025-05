Agenzia delle Entrate ancora in tilt | commercialisti sul piede di guerra

L'Agenzia delle Entrate è di nuovo in tilt, con gravi malfunzionamenti sul sito di Sogei che compromettono i servizi telematici essenziali per le dichiarazioni fiscali. In un periodo critico di scadenze fiscali, i commercialisti sono sul piede di guerra, segnalando l'urgenza di risolvere questi problemi che mettono a rischio la corretta gestione delle pratiche fiscali.

Anche questa mattina si sono verificati gravi malfunzionamenti sul sito ufficiale della Sogei che hanno bloccato i servizi telematici fondamentali per le dichiarazioni fiscali Sono giorni caldissimi per le scadenze fiscali e il portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate ha deciso, ancora una volta, di prendersi una pausa forzata andando in crash e mandando allo stesso tempo in tilt la pazienza di utenti e professionisti che volevano completare l'invio delle loro cartelle fiscali. Un'ondata di segnalazioni ha colpito la rete tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio del 28 maggio 2025, con centinaia di utenti che hanno infatti riscontrato problemi nel tentativo di accedere alla propria area riservata per modificare o inviare la dichiarazione dei redditi precompilata.

