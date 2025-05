Agenzia delle Entrate ancora in tilt come fare il 730 online

Negli ultimi giorni, molti contribuenti si sono trovati ad affrontare un imprevisto imprevisto: il sito dell'Agenzia delle Entrate risulta irraggiungibile, ostacolando l'accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata. Questo articolo esplora le possibili soluzioni per completare il modello 730 online nonostante i disagi tecnici del portale.

Per chi volesse entrare sul sito dell’ AgenziadelleEntrate e analizzare la sua dichiarazione dei redditi precompilata, si troverĂ di fronte un’amara sorpresa. Perchè il sito è al momento irraggiungibile; come home page infatti appare solo il messaggio “Il sistema non è al momento disponibile. Ci scusiamo per il disagio”. Questo dopo che anche nei gironi scorsi c’erano state delle problematiche per entrare sul sito. I motivi dello stop. Ignote le cause del malfunzionamento e finora non sono state diffuse comunicazioni ufficiali per spiegare le cause nĂ© da parte dell’Agenzia delle Entrate nĂ© da parte di Sogei, la SocietĂ Generale d’Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce anche questo portale... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Agenzia delle Entrate ancora in tilt, come fare il 730 online

