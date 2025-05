Afragolatrovata morta 14enne scomparsa

Una tragedia ha colpito Afragola, nel Napoletano, dove una 14enne, Martina Carbonaro, scomparsa lunedì, è stata trovata morta in un’abitazione abbandonata. Il corpo della giovane, rinvenuto in una struttura diroccata un tempo utilizzata come alloggio per il custode dello stadio Moccia, solleva ansie e interrogativi sull’accaduto. Le indagini sono in corso per fare luce su questa dolorosa vicenda.

7.34 Una 14enne, scomparsa lunedì ad Afragola nel Napoletano, è stata trovata morta in un'abitazione diroccata e abbandonata da tempo. Il corpo di Martina Carbonaro era nei locali di quello che un tempo era l' alloggio del custode dell'adiacente stadio Moccia, sempre ad Afragola. A trovarlo nascosto sotto un materasso sono stati i Carabinieri, che ora indagano per omicidio, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. In caserma l'ex,qualche anno più grande... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scomparsa da Afragola, trovata morta la 14enne Martina Carbonaro; Afragola, trovata morta 14enne scomparsa; Afragola, trovata morta la 14enne scomparsa. Il corpo era sotto un materasso; Afragola: trovata morta la 14enne scomparsa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Trovato corpo di Martina Carbonaro la 14enne scomparsa ad Afragola. Interrogato ex ragazzo - Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri da Afragola, è stata trovata priva di vita sotto un materasso nell’ex abitazione del… Leggi ... 🔗Secondo informazione.it

Scomparsa ad Afragola, trovata morta la 14enne Martina Carbonaro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Lo riporta msn.com

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: uccisa a bastonate dall'ex ragazzo, il corpo era in un armadio - Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso, è stata trovata morta. Il corpo senza vita era nell'alloggio abbandonato del custode ... 🔗Si legge su ilmessaggero.it

SERVIZIO - DONNA TROVATA MORTA E IMBAVAGLIATA IN CASA A FIRENZE