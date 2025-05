Afragola | trovata morta Martina Carbonaro aveva 14 anni Fermato un sospettato

Martina Carbonaro, una giovane di 14 anni scomparsa ad Afragola, è stata trovata senza vita, suscitando un profondo sgomento nella comunità. Il suo corpo è stato rinvenuto sotto un materasso all'interno della casa del custode, dove un sospettato è stato fermato dagli inquirenti. Questa tragica vicenda segna un ulteriore inquietante capitolo nelle ricerche di persone scomparse.

Si è conclusa nel modo più tragico possibile la scomparsa di Martina Carbonaro, la 14enne di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio di martedì ad Afragola. Il corpo senza vita della giovane è stato ritrovato nelle ultime ore, nascosto sotto un materasso all'interno della casa del custode del campo sportivo "Moccia".

