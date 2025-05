afragola ritrovato il corpo senza vita di martina carbonaro la 14enne scomparsa indagini sull ex fidanzato

Il caso di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa da due giorni, ha preso una drammatica piega. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai Carabinieri all'interno di un edificio abbandonato. Le indagini si concentrano ora sull’ex fidanzato della giovane, gettando ombre su una vicenda che ha sconvolto la comunità locale.

AFRAGOLA, 28 MAGGIO 2025 – Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa due giorni fa. Il corpo senza vita della giovane è stato ritrovato dai Carabinieri nell’ex casa del custode, oggi abbandonata, all’interno del campo Moccia, non lontano dal cimitero cittadino. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito delle ricerche coordinate dalla Procura e dalla Prefettura. A condurre gli investigatori in quella zona è stato il racconto dell’ex fidanzato della ragazza, attualmente trattenuto in caserma. Il giovane non è al momento in stato di fermo, ma la sua ricostruzione dei fatti è risultata incongruente con gli orari e con le immagini di videosorveglianza che hanno immortalato Martina per l’ultima volta nei pressi del centro commerciale “I Pini”... 🔗 Leggi su Primacampania.it