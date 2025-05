Afragola piazza Municipio gremita per Martina Carbonaro Comune si fa carico dei funerali

La piazza Municipio di Afragola si è riempita di decine di migliaia di giovani in una fiaccolata emozionante per onorare la memoria di Martina Carbonaro, la 14enne tragicamente uccisa dall'ex fidanzato. Promossa dal comune, l'iniziativa ha evidenziato la ferma condanna alla violenza di genere, unendo la comunità in un forte messaggio di solidarietà e giustizia. Il comune si è assunto anche il compito di organizzare i funerali.

Piazza Municipio gremita per la fiaccolata promossa dal comune di Afragola in memoria di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato in un casolare di via Catania, nel centro sportivo Moccia. Decine di migliaia di giovani si sono radunati per dire "no" alla violenza di genere e condannare ogni forma di abuso fisico e psicologico.

