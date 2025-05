Afragola l’ho uccisa perché mi ha lasciato | Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro

Un tragico omicidio scuote Afragola, dove Alessio Tucci, 19 anni, ha confessato di aver ucciso la sua fidanzata 14enne, Martina Carbonaro. La giovane è stata trovata senza vita in un edificio abbandonato, e il ragazzo, fermato dai carabinieri, avrebbe rivelato di aver compiuto il gesto devastante dopo la loro separazione. La comunità è in lutto per questa terribile vicenda.

È stato fermato nella notte dai carabinieri e avrebbe confessato l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne trovata morta in un edificio abbandonato ad Afragola. Si tratta di Alessio Tucci, 19 anni, anche lui afragolese. “Mi ha lasciato, l’ho uccisa”, avrebbe detto ai militari il fidanzato 19enne. A scatenare la furia omicida, un rifiuto. Afragola, “L’ho . L'articolo Afragola, “l’ho uccisa perché mi ha lasciato”: Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, “l’ho uccisa perché mi ha lasciato”: Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro

