Afragola la Rete Minori violenza e femminicidio la povertà educativa miete vittime

L'omicidio di Martina, vittima della violenza del suo ex fidanzato, mette in luce due gravi emergenze sociali: la violenza minorile e il femminicidio. Questo tragico episodio non solo evidenzia il dramma umano, ma rappresenta anche la cruda realtà della povertà educativa, un fenomeno che colpisce i giovani e alimenta dinamiche di abuso e abuso relazionale nella società contemporanea.

"La storia di Martina, uccisa dal suo ex fidanzato, rappresenta in una sola vicenda due emergenze: quella della violenza minorile e quella del femminicidio. Questo episodio esemplifica in maniera esplosiva quanto viene sintetizzato nel termine povertà educativa, coinvolge due giovanissimi e manifesta tragicamente l'idea di sopraffazione e violenza su una giovane donna".

