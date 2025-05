Afragola in lutto fiori e biglietti nel luogo del ritrovamento di Martina | il dolore del quartiere le parole del custode e del sindaco

Il quartiere di Afragola vive un momento di profondo lutto dopo il tragico ritrovamento del corpo di Martina, la quattordicenne vittima di un omicidio. Fiori e messaggi commemorativi adornano il luogo, mentre la comunità si stringe attorno al dolore condiviso. Le parole del custode e del sindaco risuonano tra le visite silenziose di chi desidera rendere omaggio alla giovane vita stroncata.

Un pellegrinaggio di silenzio e commozione. Afragola, 28 maggio. Sul luogo dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Martina, la quattordicenne uccisa (l'ex fidanzato avrebbe confessato il delitto), si susseguono visite silenziose e cariche di dolore. Due donne hanno deposto mazzi di fiori: su uno spicca una frase incisa con rabbia e disperazione: "Basta femminicidi". Un altro messaggio commovente recita: "Dolce angelo, non meritavi questa fine". I carabinieri sorvegliano la zona, mentre i passanti chiedono giustizia e pene esemplari: "Non si può distruggere una vita così"...

