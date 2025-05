Afragola confessa l' ex di Martina Carbonaro

In un tragico sviluppo della scomparsa di Martina Carbonaro, la 14enne trovata senza vita dopo giorni di ricerche, l'ex fidanzato ha confessato un crimine orribile: l'avrebbe aggredita e abbandonata in un luogo desolato. La confessione ha scosso la comunità di Afragola, aprendo un'angosciante indagine su un caso che ha suscitato enorme attenzione e dolore.

L'avrebbe massacrata a colpi di pietra, prima di abbandonarla vicino a un armadio di una casa disabitata da tempo. È questa la confessione dell'ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel pomeriggio del 26 maggio e ritrovata senza vita alle due della scorsa notte dai carabinieri, nei pressi del campo sportivo "Moccia" di Afragola, in provincia di Napoli, dopo un giorno intero di ricerche. Alessio Tucci, muratore 19enne, ha confessato dopo una notte d'interrogatorio, e ora è in stato di fermo, accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. La procura di Napoli nord indaga sul movente... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Afragola, confessa l'ex di"Martina Carbonaro

