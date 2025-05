Afragola confessa l’ex della 14enne trovata morta La madre | Chi ti ha fatto del male la pagherà

Afragola è scossa dalla tragica morte di Martina Carbonaro, la 14enne trovata senza vita in un edificio dismesso. Il suo ex ragazzo, sospettato dell'omicidio, è stato fermato dai carabinieri e, durante l’interrogatorio, ha confessato. Alla madre di Martina rimangono solo parole di dolore e vendetta: "Chi ti ha fatto del male, la pagherà". La comunità è in lutto e chiede giustizia.

E' Martina Carbonaro, la minorenne ritrovata senza vita in un edificio diroccato nei pressi dell'ex stadio di Afragola. Il ragazzo, poco più grande di lei, era stato fermato dai carabinieri perché individuato come ipotetico autore dell'omicidio. Poi, sentito dagli investigatori, il giovane ha confessato quanto compiuto, rivelando i dettagli dell'assassinio

