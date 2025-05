Afragola Alessio Tucci uccide l' ex di 14 anni e poi fa finta di cercarla

In un tragico episodio di cronaca nera, Alessio Tucci, un 19enne di Afragola, ha confessato l'omicidio della sua ex fidanzata quattordicenne, Martina Carbonaro. Dopo averla brutalmente uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ha cercato di nascondere il corpo e ha simulato la ricerca della ragazza, gettando nel dolore la comunitĂ e sollevando interrogativi sulla violenza giovanile.

Prima l'ha uccisa, probabilmente a colpi di pietra, poi ha finto di cercarla per diverse ore quando si pensava fosse scomparsa: Alessio Tucci, 19enne muratore saltuario, ha confessato di aver assassinato la sua ex fidanzata, la 14enne Martina Carbonaro, e di aver provato a nascondere il suo corpo in un ex casolare abbandonato ad Afragola. I genitori della ragazza non avevano notizie della figlia dalla serata di lunedì 26 maggio e per questo ne avevano denunciato la scomparsa. La 14enne poi è stata ritrovata senza vita la notte scorsa. "Si, l'ho uccisa io. L'ho colpita con una pietra al volto", avrebbe confessato il 19enne in lacrime durante l'interrogatorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Afragola, Alessio Tucci uccide l'ex di 14 anni e poi fa finta di cercarla

Afragola, Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa dall'ex fidanzato reo confesso, Alessio Tucci, 18 anni