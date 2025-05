Affitti e dintorni il nuovo servizio per inquilini e proprietari

Nasce "Affitti e Dintorni", un nuovo servizio per inquilini e proprietari presso il centro civico di Lucernate di Rho. Parte del progetto "Ponti e Cerniere" del Comune, sarà gestito dalla cooperativa sociale La Cordata, attiva da 35 anni nella promozione di abitazioni collaborative, per offrire supporto e facilitare il dialogo tra le diverse esigenze abitative della comunità .

Uno sportello dedicato all’abitare nel centro civico di Lucernate di Rho. Il nuovo servizio rientra nel progetto " Ponti e Cerniere " che il Comune sta realizzando in questa parte della città . Sarà gestito da La Cordata, una cooperativa sociale che da 35 anni promuove progetti di abitare collaborativo e accessibile a Milano e nei Comuni di Città metropolitana e in città gestiste anche lo sportello in via Meda 30. Lo sportello dell’ Agenzia all’Abitare, offre supporto e consulenza agli inquilini che hanno domande sul tema della casa e ai proprietari che vogliono mettere in affitto il proprio appartamento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Affitti e dintorni, il nuovo servizio per inquilini e proprietari

