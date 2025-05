Affitti brevi | vince il self check-in Il Tar del Lazio boccia l’obbligo di riconoscimento fisico

Il Tar del Lazio ha recentemente dichiarato illegalmente l'obbligo di riconoscimento fisico degli ospiti per gli affitti brevi, annullando la circolare del Ministero dell’Interno del novembre 2024. Questa decisione segna una vittoria per il self check-in e rappresenta un allentamento della burocrazia in vista della stagione turistica estiva, con importanti implicazioni per gli operatori del settore e la gestione degli affitti brevi.

Vince il self check-in, perde la stretta burocratica. A poche settimane dal via della stagione turistica estiva, il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno del novembre 2024 che imponeva l’obbligo di riconoscimento fisico degli ospiti negli affitti brevi, impedendo quindi per B&B e appartamenti in affitto breve l’uso delle keybox (le cassette di sicurezza a combinazione utilizzate per lasciare e prelevare le chiavi) e la registrazione da remoto dei documenti dei turisti. La decisione del Tar dà di nuovo piena operatività a migliaia di piccoli imprenditori che senza self check-in lamentavano spese e problemi organizzativi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Affitti brevi: vince il self check-in. Il Tar del Lazio boccia l’obbligo di riconoscimento fisico

