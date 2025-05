Affitti brevi | via libera al check-in online ma a Roma le key box restano vietate

L'approvazione del check-in online per gli affitti brevi segna una svolta per le strutture extralberghiere, ma Roma mantiene il divieto delle key box. Il Tar Lazio ha annullato l'obbligo di check-in in presenza, accogliendo il ricorso della Federazione FARE e riapportando la possibilitĂ di gestire il check-in a distanza per B&B e case vacanza.

Il Tar Lazio annulla l'obbligo di check-in in presenza. Il check-in a distanza torna ad essere possibile per le strutture extralberghiere come B&B e case vacanza. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione FARE, annullando la circolare del Ministero dell'Interno dello scorso novembre, che imponeva l'identificazione fisica degli ospiti. Secondo i giudici, il provvedimento del Viminale rappresentava "un eccesso di potere", giustificato con motivazioni di sicurezza pubblica non sufficientemente fondate. Inoltre, la sentenza ha sottolineato come la norma avrebbe creato un vantaggio sleale per le strutture alberghiere, penalizzando le attività extralberghiere, molto diffuse soprattutto nei centri urbani.

