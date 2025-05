Affitti brevi Tar Lazio boccia l’obbligo del controllo in presenza

Il Tar del Lazio ha rigettato l'obbligo di controlli in presenza per gli affitti brevi, permettendo così il check-in da remoto tramite keybox. Questa decisione, riportata da Monica Di Loreto, rappresenta un'importante svolta per i gestori di strutture ricettive, semplificando le modalità di accoglienza dei turisti e salvaguardando la flessibilità del settore.

Affitti brevi, il Tar del Lazio boccia la stretta sulle keybox con il check in che potrà dunque essere fatto anche da remoto. Servizio di Monica Di Loreto

