Affitti brevi si torna all' antico | il Tar boccia la stretta sulle keybox e il check-in obbligatorio I gestori dei B&B esultano

Il Tar del Lazio ha annullato le restrizioni su keybox e check-in obbligatorio per gli affitti brevi, riportando un respiro di sollievo tra i gestori di B&B. Questa sentenza segna un passo indietro significativo rispetto alla regolamentazione imposta, accogliendo con entusiasmo le richieste delle associazioni di ricettivitĂ extralberghiera, che vedono nella decisione un'opportunitĂ per rilanciare il settore.

Il Tar del Lazio boccia la stretta su keybox e pulsantiere per i gestori di affitti brevi. Si torna indietro, ma per le associazioni di ricettività extralberghiera stavolta si fa un decisivo...

