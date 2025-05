Affitti brevi ok del Tar alla registrazione da remoto

Il Tar del Lazio ha annullato la restrizione sulla registrazione da remoto per i gestori di affitti brevi, ponendo la parola fine a limiti su keybox e pulsantiere. Questa decisione segna un importante progresso per le associazioni di ricettività extralberghiera, in un momento in cui era stata introdotta una circolare del ministero dell’Interno che complicava la gestione di tali strutture.

Il Tar del Lazio boccia la stretta su keybox e pulsantiere per i gestori di affitti brevi. Si torna indietro, ma per le associazioni di ricettività extralberghiera stavolta si fa un decisivo passo in avanti. La circolare del ministero dell’Interno del novembre scorso, che introduceva l’obbligo di riconoscimento fisico (de visu) degli ospiti delle abitazioni locate per brevi periodi, è annullata e ora l’ Aigab (l’organizzazione di categoria degli affittuari a breve termine) annuncia "contatti con il governo per mettere a disposizione il know how allo scopo di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie da remoto"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Affitti brevi, ok del Tar alla registrazione da remoto

Le notizie più recenti da fonti esterne

