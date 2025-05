Affitti brevi la sentenza Torna il check-in da remoto A rischio il regolamento

La recente sentenza del Tar del Lazio restituisce ai proprietari di b&b la possibilità di effettuare il check-in da remoto, annullando la circolare del Ministero dell'Interno che imponeva l'identificazione in persona. Questa decisione solleva interrogativi sul futuro della normativa per gli affitti brevi e sulle implicazioni per i gestori di strutture extralberghiere. L'articolo di Pietro Mecarozzi approfondisce le conseguenze di questa pronuncia.

di Pietro Mecarozzi I giudici del Tar del Lazio hanno dato ragione ai proprietari dei b&b, annullando la circolare con cui il ministero dell’Interno – lo scorso 18 novembre – aveva imposto ai gestori di strutture extralberghiere l’obbligo di check-in con l’ identificazione di persona, anche in presenza di sistemi digitali o automatizzati. La sicurezza non può diventare un alibi per introdurre obblighi fuori legge. È questo, in estrema sintesi, il principio affermato nella sentenza. A presentare ricorso davanti ai giudici amministrativi è stata la Federazione delle associazioni della ricettività extralberghiera... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affitti brevi, la sentenza. Torna il check-in da remoto. A rischio il regolamento

Le notizie più recenti da fonti esterne

Affitti brevi, la sentenza. Torna il check-in da remoto. A rischio il regolamento; Il self check-in torna per i B&B e affitti brevi, la decisione del Tar di Roma; B&b e affitti brevi: stop all'obbligo di identificazione «de visu»: il Tar Lazio annulla la circolare del Viminale; Il Tar del Lazio annulla la circolare del Viminale: torna il self check-in nei B&B. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Affitti brevi, si torna all'antico: il Tar boccia la stretta sulle keybox e il check-in obbligatorio. I gestori dei B&B esultano - Il Tar del Lazio boccia la stretta su keybox e pulsantiere per i gestori di affitti brevi. Si torna indietro, ma per le associazioni di ricettività extralberghiera stavolta si fa un ... 🔗Come scrive leggo.it

Affitti brevi, torna il check-in da remoto nei B&B: il Tar annulla la circolare del Viminale. La sentenza - Il Tar si è opposto alla decisione del Viminale di mettere al bando le key box, cassette di sicurezza per le chiavi, tanto usati per gli affitti brevi. «Il Tar del Lazio ha annullato ... 🔗Si legge su msn.com

Affitti brevi e self check-in: il Tar del Lazio revoca il divieto. Cosa succede ora - Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Viminale del 18 novembre 2024 che vietava il self check-in. Le novità in arrivo e tutto quello che c’è da sapere. 🔗Come scrive notizie.it

Affitti brevi? Consiglio di Stato: il Comune non può vietarli se non c’è attività imprenditoriale