Affitti brevi il Tar accoglie il ricorso degli host e annulla le restrizioni per le keybox

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso degli host di b&b e case vacanze, annullando le restrizioni imposte dal ministero dell'Interno riguardanti le keybox per il self check-in. Questa decisione segna una vittoria per i gestori, che potranno continuare a utilizzare sistemi di check-in automatizzati senza l'obbligo di identificazione "de visu" degli ospiti, favorendo la flessibilitĂ nel settore degli affitti brevi.

Esultano i gestori di b&b e case vacanze. Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del ministero dell'Interno che imponeva l'identificazione “de visu” degli ospiti, rendendo di fatto inutilizzabili i sistemi di self check in come gli ormai celebri lucchettoni o keybox. Il ricorso, presentato a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Affitti brevi, il Tar accoglie il ricorso degli host e annulla le restrizioni per le keybox

730 precompilato, da domani l’invio: affitti brevi, scuola e spese mediche, le voci da verificare (e cosa va aggiunto manualmente) - Da domani inizia l'invio delle dichiarazioni dei redditi precompilate 2025, disponibili dal 30 aprile. 🔗continua a leggere

